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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرارة تفجر الإطارات.. تحذير من أمن الطرق السعودي للسائقين

صدى البلد

أفادت صحف سعودية، اليوم الخميس، بنصيحة أمن الطرق في المملكة لمرتادي الطريق.

 

قال أمن الطرق السعودي: “درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب في انفجار الإطارات..يجب فحصها بشكل مستمر”.

أمطار رعدية وأتربة.. السعودية تشهد حالة من الطقس السيئ وتحذيرات من السيول

كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك  على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

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