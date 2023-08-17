لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

انقطاع الكهرباء في لبنان .. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل وانقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين، مشيرة إلى أن كتاباً ورد إلى المؤسسة بتاريخ 8/8/2023 من مشغل معملي دير عمار والزهراني شركة PRIMESOUTH.

انقطاع الكهرباء في لبنان

الإنذار الموجه لمؤسسة كهرباء لبنان تضمن إنذارًا بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة المنصرم الواقع فيه 11/8/2023 الساعة الخامسة عصرًا بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية".

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للمزيد حول أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان وماذا قالت مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف تزويد محطات كهرباء لبنان بالوقود اللازم لتشغيلها شاهد الفيديوجراف التالي: