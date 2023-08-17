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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج القولون العصبي المزمن فى 4 خطوات

علاج القولون العصبي
علاج القولون العصبي

 القولون العصبي المزمن، هو حالة مرضية مزمنة يصاحبها أعراض مستمرة أو متكررة، وهناك أعراض نفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر النفسي.

علاج القولون العصبي 

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد،أنه بالنسبة للعلاج، فلا يوجد علاج نهائي للقولون العصبي، ولكن هناك خطوات يمكن اتخاذها للتخفيف من الأعراض وإدارتها. قد تشمل العلاجات المحتملة:

القولون

التغييرات في نمط الحياة والتغذية: من المهم تجنب الأطعمة التي تسبب تهيج القولون، وتناول وجبات صغيرة بشكل منتظم، وشرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

التحكم في التوتر والقلق: يمكن أن يكون التوتر والقلق عوامل مؤثرة في تفاقم أعراض القولون العصبي، لذا يمكن أن تكون الاسترخاء وتقنيات التحكم في الضغط مفيدة مثل التأمل واليوغا.

العلاج الدوائي: قد يصف الطبيب بعض الأدوية للتخفيف من الأعراض، مثل المضادات الحيوية للتحكم في الإسهال أو الملينات لمساعدة في تسهيل حركة الأمعاء.

العلاج النفسي: في بعض الحالات، يمكن أن تكون الجلسات العلاجية مفيدة لمساعدة المريض على التعامل مع القلق والتوتر المرتبطين بالقولون العصبي.

ينبغي في كل الأحوال استشارة الطبيب لتشخيص ومعالجة القولون العصبي، يمكن أن يقدم الطبيب النصائح والتوجيهات المناسبة استنادًا إلى حالتك الفردية وشدة الأعراض التي تعاني منها.

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