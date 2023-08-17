600 جنيه شهريا.. بشرى بشأن صرف منحة دورية |اعرف الشروط

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

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تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة الحصول والحالات التى يحق لها صرف  معاش تكافل وكرامة خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم النقدي لتكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وتمنح الدولة  معاش تكافل وكرامة لمستحقيه من الأسر محدودة الدخل والتي يكون لها أطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما كما يكون الأطفال فوق سن 6 سنوات مسجلين في مراحل التعليم المختلفة، ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

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ويستهدف معاش كرامة كبار السن ممن تجاوزوا عمر الـ 65 عاما، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من الكميسون الطبي.

 

وتدعم الدولة المواطنين تحت شبكات الأمان الاجتماعي بدعم شهري يبلغ 625 شهريا والتي تأتي تحت مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل .
 

فئات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

وهناك فئات معينة يمكنها الحصول على معاش تكافل وكرامة خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على إضافة فئات جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة.

- وتشمل الفئات التي يحق لها الحصول على معاش شهري تكافل وكرامة الأيتام من بين الفئات التي يمكنها الحصول على معاش تكافل وكرامة

- كما تتضمن أيضا المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

- وتشمل أيضا الأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدين بالتعليم

-ومن بين الفئات التي يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة ذوي الاحتياجات الخاصة

- الأرامل والمطلقات أيضا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- تشمل الفئات التي يحق لها الحصول علي معاش شهري تكافل وكرامة أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا  كبار السن

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة


- تشكل المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كما يلزم تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة صور شهادات الميلاد الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا.

-  صورة بطاقة التموين المميكنة اذا وجدت.

- تسجيل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا كطلاب مسجلين، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعة كطلاب جامعيين مسجلين.

- تشمل الأوراق المطلوبة الكشف في اللجان الطبية للكشف عن وجود اي إعاقة في حالات الأمراض المزمنة.

- تتضمن المستندات المطلوبة وثيقة وفاة الزوج/الزوجة للأرامل المنكوبة.

- كما تشمل أيضا صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

خطوات الاستعلام عن الحصول على معاش تكافل وكرامة


هناك مجموعة من الخطوات اللازمة للراغبين الاستعلام عن الحصول علي تكافل وكرامة وتشمل مايلي :-

- تبدء أولس الخطوات  بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

- فى هذه الخطوة يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة من خلال النقر على أيقونته في قائمة البرامج والمبادرات.

- وتشمل الخطوات الضغط على الخيار الذي يتيح لك معرفة نتيجتك.

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- كما يتم فى هذه الخطوة إدخال رقم الرقم القومي المؤلف من 14 رقمًا في المنطقة المخصصة له للاستفسار عن الدعم.

- اختر نوع البطاقة المدعومة.

- وتتضمن الخطوة الأخيرة في حالة القبول يستطيع للمستفيد معرفة ذلك، وفي حال الرفض يتم توضيح سبب الرفض في الحال.

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