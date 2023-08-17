نظام غذائي يحميك من حصوات المرارة

تعد حصوات المرارة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة خاصة بين النساء فهل يمكن الوقاية منها من خلال النظام الغذائي



وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك "يمكنك تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة من الكوليسترول ، وهو النوع الأكثر شيوعًا ، عن طريق تقليل الكوليسترول في نظامك الغذائي، و اليك بعض النصائح السريعة:

قلل من الأطعمة المقلية والسريعة. عادة ما يتم قلي هذه الأطعمة بالدهون المشبعة ، والتي تعزز الكوليسترول الضار (النوع "السيئ"). إذا كنت تطبخ بالزيت ، فاختر الزيوت النباتية بدلاً من الدهون الحيوانية.

استبدل اللحوم الحمراء بالسمك وتحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، بينما تحتوي الأسماك على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تعزز كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (النوع "الجيد") و النوع الجيد يساعد على موازنة النوع السيئ.

تناول المزيد من النباتات وتساعد الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف على التخلص من الكوليسترول الزائد من الجسم.

يمكن أن يساعدك تناول المزيد من النباتات أيضًا في الحفاظ على وزنك الإجمالي منخفضًا.

اخسر الوزن تدريجيًا ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن في تقليل محتوى الكوليسترول في الدم، لكن من الأفضل إنقاص الوزن بوتيرة بطيئة وثابتة من رطل إلى رطلين أسبوعيًا. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى تحفيز الإصابة بحصوات المرارة.





