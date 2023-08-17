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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2023

بيب جوارديولا المدير
بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في أوروبا عن عام 2023.

وتصدر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة المرشحين للفوز بالجائزة بعدما قاد السماوي للفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه هذا العام.

وتواجد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، بعد إنجاز التأهل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.

 المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2023

 

وضمت القائمة لوتشانو سباليتي، مدرب نابولي السابق، بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، الموسم الماضي بعد غياب 33 عاما.

ومن المقرر الإعلان عن جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، 31 أغسطس الجاري.

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