عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اكتشافي.. محسن جابر يتحدث عن تعاونه مع أحمد سعد

محسن جابر
محسن جابر

كشف المنتج محسن جابر عن سعادته بالتعاون بينه وبين المطرب أحمد سعد، وذلك بعد طرح أحدث أغانيه دب دب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال المنتج محسن جابر فى لقاءه مع برنامج et بالعربي إن أحمد سعد من اكتشافات شركته عالم الفن منذ سنوات طويلة.

وسرد جابر خلال لقائه أنه كان مكلف الموسيقار صلاح الشرنوبي بالبحث عن المواهب الجديدة وبالفعل أتى بأحمد سعد وتم التعاقد معه على أغنية لكن خلال هذه الفترة كان هناك مشاكل بين شركة عالم الفن وإحدى الشركات الأخرى وتم تأجيل هذا التعاون لفترة امتدت لأكثر من 15 عاما.

وأضاف جابر أن خلال هذه الفترة قدم أحمد سعد العديد من التترات المختلفة والإنشاد الديني واستطاع أن ينجح فيها.

 

 

أحمد سعد يطرح دب دب

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان دب دب عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر هذه الأغنية الخامسة لأحمد سعد خلال هذا الموسم بعد طرحه أغنية "اختياراتي وهلا بيك يامدلع وياليالي مع روبي والفلوس.

دب دب من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع ايهاب كلوبيكس، ومن إنتاج شركة مزيكا لصاحبها محسن جابر.

 

الحفل المقبل لـ أحمد سعد

ويستعد المطرب أحمد سعد ، لإحياء حفلا غنائيا ضخما مساء غدا  الجمعة داخل بورتو سعيد ، وذلك ضمن الجولة التى يقوم بها أحمد سعد ، خلال موسم الصيف فى العديد من المحافظات والدول العربية.

 

تذاكر الحفل 

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الأولى بمبلغ 200 جنيه أما الفئة الثانية بـ 300  جنيه والفئة الثالثة بـ1000 جنيه أما الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 2000 جنيه.

 

أحمد سعد وحفل العلمين

 

وأحيا أحمد سعد ، حفلا غنائيا ضخما يوم 27 من شهر يوليو الماضي، ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم سعد ، خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية وسع وسع وياليالي التى طرحها مؤخرا مع الفنانة روبي.

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد ، عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.

ونشر الفنان أحمد سعد ، مجموعة من الصور تجمعه بزوجته والفنان الشاب خالد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

محسن جابر المطرب أحمد سعد دب دب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

موضوعات متعلقة

أبطال وش في وش يحتفلون بالعرض الأول للفيلم فى السعودية

عطار يطرح أغنيته الجديدة "ليه كده" على يوتيوب

صندوق البحر الأحمر يختار 33 مشروعاً سينمائياً في المرحلة الثانية لتطوير المشاريع جدة

هشام عباس وحميد الشاعري يشعلان مسرح كاسيت 90 بأغنية عيني

طرح أغنية عايزة بحر لـ شمس الكويتية بتوقيع أيمن بهجت قمر.. فيديو

الأمريكية آمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

مش نظرة وابتسامة.. سيمون تشعل فقرتها في كاسيت 90 بأشهر أغنياتها

كاسيت 90 .. محمد محيي : كان حلم حياتي أغني في السعودية

ترشيحاتنا

بيجاملهم .. تامر أمين يدافع عن محمد الحلو بسبب جملة غنائية

تركيا تحذر روسيا بعد هجوم على سفينة لها في البحر الأسود

توقيع مذكرتي تفاهم لتطوير مطار القاهرة ودراسات جدوى لتشغيل مدينة البضائع

ماذا جاء في الرسالة السرية من النيجر إلى رئيس تشاد؟

جراح عالمي: قانون زراعة الأعضاء سيطبق في هذه الحالة

كنت ماسك سايبر .. محمد ثروت يفاجئ جمهوره بمهنته قبل الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راجعين للحيرة تاني.. هاني الناظر يحذر المتابعين من متحور كورونا الجديد

بجسم ممشوق.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها

على غرار أندية السعودية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب ألمانيا

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

فيديو

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ