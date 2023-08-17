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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لموظف يتاجر في الهيروين بأسيوط

الدائرة الرابعة عشر
الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، موظف، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر بمنطقة الوليدية قسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة والمستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة وضياء الدين أحمد دهيس عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

ترجع وقائع القضية رقم 10009 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد أحمد حسن معاون مباحث قسم ثان أسيوط بقيام " محمد . م . م " 44 عاما ، موظف مقيم منطقة الوليدية، والسابق اتهامه في قضيتين تبديد ، بالاتجار في المواد المخدرة .

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وبتقنين الإجراءات القانونية وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 16 تذكرة بلاستيكية شفافة اللون وبداخلها مادة الهيروين المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه اضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .

وكان المستشار خالد محمد عبد الشكور المحام العام الأول لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لحيازته مادة الهيروين المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا .

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