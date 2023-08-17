من ألحان موسيقار الأجيال.. محمد حماقي يطرح ده قلبي ده |فيديو

طرح المطرب محمد حماقي أحدث أغانيه بعنوان ده قلبي ده، وذلك على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية تعتبر مفاجأة لجمهوره خاصة وأن اللحن الذى يستخدمه حماقي فى هذه الأغنية يعود لموسيقار الأجيار محمد عبد الوهاب مع تعديل قام به الملحن أحمد إبراهيم ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع تميم.





وتعتبر هذه الأغنية هي الرابعة لحماقى خلال هذا الموسم بعد طرحه لمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.



تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حماقي يروج لحفلته القادمة

وروّج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الذي يقام في ختام مهرجان قرطاج والمقرر يوم 19 أغسطس المقبل.

ونشر حماقي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "أهل تونس متحمس أشوفكم يوم السبت ١٩ /٨ في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج".