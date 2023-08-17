عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من ألحان موسيقار الأجيال.. محمد حماقي يطرح ده قلبي ده |فيديو

حماقي
حماقي

طرح المطرب محمد حماقي أحدث أغانيه بعنوان ده قلبي ده، وذلك على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تعتبر مفاجأة لجمهوره خاصة وأن اللحن الذى يستخدمه حماقي فى هذه الأغنية يعود لموسيقار الأجيار محمد عبد الوهاب مع تعديل قام به الملحن أحمد إبراهيم ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع تميم.

 

وتعتبر هذه الأغنية هي الرابعة لحماقى خلال هذا الموسم بعد طرحه  لمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.
 

 

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

 

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

 

حماقي يروج لحفلته القادمة

وروّج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الذي يقام في ختام مهرجان قرطاج والمقرر يوم 19 أغسطس المقبل.

ونشر حماقي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "أهل تونس متحمس أشوفكم يوم السبت ١٩ /٨ في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج".

 

محمد حماقي المطرب محمد حماقى ده قلبي ده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

موضوعات متعلقة

أبطال وش في وش يحتفلون بالعرض الأول للفيلم فى السعودية

عطار يطرح أغنيته الجديدة "ليه كده" على يوتيوب

صندوق البحر الأحمر يختار 33 مشروعاً سينمائياً في المرحلة الثانية لتطوير المشاريع جدة

هشام عباس وحميد الشاعري يشعلان مسرح كاسيت 90 بأغنية عيني

طرح أغنية عايزة بحر لـ شمس الكويتية بتوقيع أيمن بهجت قمر.. فيديو

الأمريكية آمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

مش نظرة وابتسامة.. سيمون تشعل فقرتها في كاسيت 90 بأشهر أغنياتها

كاسيت 90 .. محمد محيي : كان حلم حياتي أغني في السعودية

ترشيحاتنا

صدمة بسبب درجات الحرارة .. ماذا يعني رفع محافظة الإسكندرية الرايات الحمراء؟

داخل قفص..رواد التواصل يسألون ماسك ومارك زوكربيرج عن موعد النزال| فيديو

قرب حدود أمريكا.. إعصار قوي يضرب المكسيك

لتجنب حرب نووية.. دعوات في أمريكا لاتخاذ قرار ضد زيلينسكي

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الخالية بدار العلوم والحد الأدنى للقبول

تحذير عاجل .. فيروس منتشر عند السيدات | هذه أعراضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ