الجريدة الرسمية: إضافة فقرة بقانون قواعد حوكمة الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم في العدد 179 ج الصادر في 16 أغسطس سنة 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قرار إدارة المجلس رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وجاء القرار من مادتين، المادة الأولى، تضاف فقرة أخيرة على البند 4-5 (الإفصاح الشفافية) بقواعد حوكمة الشركات العاملة، يكون نصها كالتالي:

"وتستثنى الشركات التي صدرت لها قرارات بالوقف الاختياري من تقديم القوائم المالية الربع سنوية المشار إليها بالفقرة السابقة طول المدة".



والمادة الثانية، ينشر هذه القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من تاريخه.