استعدادات مكثفة.. طرح برومو مهرجان الدراما فى نسخته الثانية

طرحت قناة dmc برومو النسخة الثانية من مهرجان الدراما والذى ينطلق يوم الخميس القادم من مدينة العلمين الجديدة.



ومن المفترض أن تشهد النسخة الثانية الكثير من المفاجأت أهمها استحداث جائزة جديدة بتصويت الجمهور تم فتح التصويت فيها منذ قليل عبر الموقع الرسمي للمهرجان.



الحفل يقام يوم الخميس القادم تحت عنوان 60 سنة دراما مصرية، ويشارك فى هذه الدورة الكثير من الأعمال الدرامية التى تم عرضها فى موسم رمضان الماضي.



تفاصيل احتفالية 60 سنة دراما مصرية

واستضافت مدينة العلمين الجديدة، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإحتفالية 60 سنة دراما، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.

وحرص على التواجد في مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، والفنانة نجلاء بدر، وايهاب فهمي.

وتحدث اشرف زكي عن تكريم عدد من نجوم الدراما في الدورة الثانية قائلا: " نحضر هذا العام مفاجات عظيمة في تلك الفقرة لاتقل عن الدورة الماضية .

وقالت الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم:" المهرجان هذا العام خاص بالدراما المصرية ولكن سيكون مستقبلا على مستوى الوطن العربي، وسنحتفل بالدراما على مدى ٦٠ عاما، واتمنى ان يشارك كل الفنانين في الإحتفالية، وعلينا ان نفرح ببلدنا، وانظار العالم كله حاليا متجهة إلى مصر، ونتمنى ان تكون من أهم الدول في العالم".

واعلنت إلهام شاهين عن اعضاء لجنة التحكيم وهم كريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي والمخرج جمال عبد الحميد.

حرص الفنان أشرف زكي على الإشادة بمدينة العلمين الجديدة وسحرها وجمالها وقال: "سعيد بالنقلة الكبيرة التي تشهدها مصر، ومدينة العلمين، والاقبال الكبير على المدينة الساحلية، ونفخر كمصريين ان هذا الصرح الكبير موجود لدينا.

وحكي عن بدايات المهرجان وقال:" لم يتأخر الفنان يحيى الفخراني حينما عرضت عليه الامر، وايضا هذا ما حدث من الشركة المتحدة، وكلمات الشكر قليلة وعاجزة عن التعبير على ماقدموه لنا ووقفتهم معنا.

واضاف:" هذه الدورة استثنائية ونحتفل بمرور ٦٠ سنة على الدراما المصرية التي جعلت الفن المصري هو الرائد بالمنطقة العربية، ومن المهم ان نقول لصناع الدراما الذين جعلوا من مصر هوليوود الشرق ان نكرمهم لرد الجميل وعرفانا بما قدموه.

وأكد ان مسابقة المهرجان هذا العام تضم شقين هما لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، وسنعلن النتيجتين في الحفل المنتظر إقامته في العلمين يوم ٢٤ اغسطس، ومستقبلا سيكون المهرجان عربيا ولكن لم نتمكن في تلك الدورة من فعل هذا ولكن الامر في خطتنا.