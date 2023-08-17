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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليار جنيه إيرادات النيل للأدوية خلال العام المالي الماضي

شركة النيل للأدوية
شركة النيل للأدوية

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 32.7%  العام المالي الماضي 2022- 2023 .

وأظهرت المؤشرات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل،  تسجيل صافي ربح بلغ 118.96 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل لتصل إلى 1.01 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل،  حققت صافي ربح بلغ 121 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2023، مقابل أرباح بلغت 112.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

واعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح  158.4 مليون جنيه.

منتجات الشركة

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.


وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام

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