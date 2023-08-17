تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. تجارة الزمالك تكشف تفاصيل برامجها للطلاب وآلية القبول

تنسيق كلية التجارة ٢٠٢٣

تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ :

تجارة الزمالك تكشف تفاصيل البرامج الفريدة للطلاب

عميد تجارة حلوان يكشف شروط برنامجي Fmi , Bis

جامعة حلوان تكشف مجالات عمل خريجي كلية التجارة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق كلية التجارة ٢٠٢٣ بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات و الاقسام المتاحة بها و التخصصات الفريدة .

وقد كشف الدكتور جمال يوسف القائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة حلوان إن كلية التجارة بجامعة حلوان تمتلك العديد من البرامج الفريدة اهمهم برنامجي fmi ـ bis ، بفرع الكلية بالزمالك ، حيث يعدون مزيج فريد حيث انهم من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالي والإداري وتشمل هذه البرامج المزيج مقررات شاملة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الأكاديمية.

وقال عميد تجارة حلوان انه بالنسبة لبرنامج نظم معلومات الاعمال bis ، إن البرنامج يقدم تخصصاً فريداً يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتي التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

يعد هذا البرنامج نواة أساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي، ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التي تتمتع بها كلية التجارة وإدارة الأعمال وهو تخصص نظم معلومات الأعمال BIS.

وتابع عميد كلية التجارة ان برنامج الأسواق والمنشآت المالية fmi ، يعد اول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس في الأسواق والمنشآت المالية و لغة الدراسة به هي اللغة الإنجليزية و يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، كما يكسب الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالي ، كما انه يحقق الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.



وأشار الدكتور جمال يوسف انه يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة و يحرص البرنامج على إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.



وكشفت جامعة حلوان الى انه يتطلب الالتحاق بالبرامج الدراسية توافر الشروط الآتية: