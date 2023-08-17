إضحك.. دويتو غنائي يجمع رامي صبري بروبي

يستعد المطربان رامي صبري وروبي لإطلاق دويتو غنائي جديد باسم "إضحك" خلال الساعات القادمة في مفاجأة جديدة من الثنائي.



والأغنية الجديدة من كلمات عليم وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله وتسجيل أمير ناثان وجيتار أحمد حسين وأوكورديون وائل النجار، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.



ويقدم الثنائي رامي وروبي الأغنية بطريق مميزة من خلال كلمات وألحان رشيقة تناسب الأجواء الصيفية.



وحقق رامي صبري وروبي خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة من خلال عدد من أغاني السينجل والحفلات داخل وخارج مصر بحضور جماهيري كبير كان آخرها حفل جمعهما في المملكة العربية السعودية بحضور الآلاف.