سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، لتوليد الطاقة الكهربائية داخل دولة تنزانيا، كان أحد المشروعات المهمة التي نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تنفيذها، وذلك لمساعدة البلد الأفريقي الشقيق بشكل حقيقي وفعّال في عملية التنمية.

كشف المهندس أيمن عطية، مدير مشروع سد تنزانيا السابق، وعضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمشرف على مشروع سد جوليوس نيريري، عن تفاصيل الانتهاء من الملء الأول للسد التنزاني.



صناعة السدود



وأكد عطية خلال تصريحات إعلامية، أن شركة المقاولون العرب لا تزال مُشرفة على عمليات تشغيل سد جوليوس نيريري، وهو ما يمنح مصر ثقة كبيرة أمام تنزانيا وأفريقيا.

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