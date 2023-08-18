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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري

مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، لتوليد الطاقة الكهربائية داخل دولة تنزانيا، كان أحد المشروعات المهمة التي نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تنفيذها، وذلك لمساعدة البلد الأفريقي الشقيق بشكل حقيقي وفعّال في عملية التنمية.

 

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

كشف المهندس أيمن عطية، مدير مشروع سد تنزانيا السابق، وعضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمشرف على مشروع سد جوليوس نيريري، عن تفاصيل الانتهاء من الملء الأول للسد التنزاني.


صناعة السدود


وأكد عطية خلال تصريحات إعلامية، أن شركة المقاولون العرب لا تزال مُشرفة على عمليات تشغيل سد جوليوس نيريري، وهو ما يمنح مصر ثقة كبيرة أمام تنزانيا وأفريقيا.

ولمتابعة المزيد حول إنشاء سد جوليوس نيريري .. تابع الفيديو جراف التالي:

لتوليد الطاقة الكهربائية تنزانيا المهندس أيمن عطية مدير مشروع سد تنزانيا شركة المقاولون العرب

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