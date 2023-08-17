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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل شارك اليهود في بناء الأهرامات؟.. أستاذ آثار يحسم الجدل| فيديو

الأهرامات
الأهرامات

قال الدكتور محمود الحصري المدرس بكلية الآثار بجامعة الوادي الجديد، إن اليهود لم يشتركوا في بناء الأهرامات لأن رحلة سيدنا إبراهيم جاءت بعد بناء الأهرامات بأكثر من ألف عام، موضحا أن اليهود يزعمون بأنهم قاموا ببناء هيكل سليمان وليس له وجود حتى الآن.

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وأضاف محمود الحصري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحضارة المصرية تعرضت للكثير من الشائعات والافتراءات من بينها أن الجن هو من قام ببناء الأهرامات، ومرة أخرى يقولون أن الكائنات الفاضية وأن اليهود اشتركوا في بنائه.

 

وتابع المدرس بكلية الآثار بجامعة الوادي الجديد، أنه في العمارة الجنائزية كانت المقبرة عبارة عن حفرة بيضاوية يضع فيها المتوفي على شكل القرفصاء "شكل الجنين في بطن أمه"، ثم تطورت وأصبحت مستطيلة.
 

الأهرامات الإعلامي محمد موسى الحضارة المصرية العمارة الجنائزية بناء الأهرامات زاهي حواس

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