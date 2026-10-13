كريم فضل: عبد الله السعيد كان أسوأ لاعب في مباراة الزمالك والأهلي

كشف كريم فضل، المحلل الرياضي، أن عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، كان اللاعب الأسوأ في مباراة القمة من حيث الأرقام.

وقال كريم فضل، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «عبد الله السعيد كان أسوأ لاعب في مباراة الزمالك والأهلي من الفريقين».

وأردف قائلًا: «هناك أسباب رقمية لذلك، حيث لعب 66 دقيقة ولم يسدد على المرمى ولم يُسجل أو يصنع، وفقد الكرة 17 مرة».

وأضاف فضل أن «أكرم توفيق أفضل لاعب في المباراة من وجهة نظري، وأنا قلت إن أكرم توفيق سيكون مفاجأة تشكيل الأهلي أمام الزمالك».

وأشار فضل إلى أن قطع الكرات 6 مرات بنسبة 100%، وفي الالتحامات الأرضية فاز بـ11 مرة من أصل 16 مباراة، ولكن كان يُعاب عليه الاحتفاظ بالكرة بشكل مبالغ فيه، وهذه النقطة السلبية الوحيدة له في المباراة.

وتابع كريم فضل: «مباراة القمة دائمًا ما تشهد ميلاد نجم، وتوفيق محمد كان ثاني أفضل لاعب في المباراة بعد أكرم توفيق».