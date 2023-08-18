ركين سعد عن مسلسل سفاح الجيزة: المشاهدون هيتعاطفوا مع شخصيتى

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.. في مسلسل "سفاح الجيزة" من "أعمال شاهد الأصلية" على "شاهد" اعتباراً من 25 أغسطس.

تؤكد ركين سعد أن العمل شدّها منذ القراءة الأولى فهو شيّق وعاطفي ومليء بالمفاجآت، وتضيف: "تعاطفتُ مع الشخصية التي أقدمها، وأعجبتني حكاية المسلسل التي تبدو مختلفة عن المألوف ومليئة بالغموض".

وتستطرد ركين حول الشخصية التي تقدمها: "ألعب دور زينة وهي فتاة موهوبة تحمل حلماً كبيراً وتتمرّد على الواقع لتحقيق ذلك الحلم، ولكن الظروف تعاندها مما يحوّل حلمها إلى كابوس.

أتوقع أن يتعاطف المشاهدون مع زينة فهي مزيج ما بين الضحية والجلاّد، فليس هناك من أبيض وأسود في شخصية زينة، إذ أنها مليئة بالتحوّلات والانعطافات".

تتطرّق ركين إلى ورشات العمل التحضيرية التي جمعتها بكل من أحمد فهمي والمخرج هادي الباجوري والتي توقّفوا خلالها مطوّلاً عند طبيعة الشخصية وخلفيتها الاجتماعية وأبعادها السلوكية وتعليمها وطريقة كلامها إلى جانب المبررات الدرامية لكل ما تقوم به من أفعال، وإحساسها الدائم بأنها موجودة في وسط لا تنتمي إليه."

استغرقت عملية الإنتاج برمّتها أكثر من عامين، ابتداءً من المراحل التحضيرية وتطوير النص والشخصيات وورش العمل، مروراً بالتصوير، ووصولاً إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

تدرّب أحمد فهمي على يد الشيف منى البنّا ليظهر محترفاً في مشاهد تجهيز وإعداد الطعام.

تخلل مرحلة الكتابة جلسات وورش عمل مع أخصائيين نفسيين وذوي اختصاص بهدف العمل على بناء البعد النفسي والسلوكي للشخصيات وتطويره بطريقة علمية ومهنية.

تلقى الطفل الذي قام بأداء دور ابن "باسم سمره" في العمل دروساً في التمثيل على يد الاختصاصية ريم حجاب.

على غرار الإنتاجات العالمية في هوليوود، قام جميع الممثلين بأداء اختبار "تجارب الأداء" (كاستينغ) على الأدوار المرشحين لها، قبل الارتباط معهم لأداء تلك الأدوار.

استغرقت عملية البحث من قِبل المخرج هادي الباجوري عن الطفل الذي يقوم بتأدية دور السفاح في مرحلة طفولته، أكثر من شهرين.

جميع المواقع التي تم فيها تصوير العمل هي مواقع حقيقية، ولم يتم بناء أي استوديو لتنفيذ مشاهد العمل.

تم تصوير مشاهد العمل في أكثر من ثلاثين موقعاً ضمن مناطق مختلفة في جمهورية مصر، جرى اختيارها بعناية لتتناسب مع روح المشاهد وطبيعة النص.

نُفّذ المايك أب الخاص بجثث القتلى المفترضين في العمل على يد المتخصص عمر عبد الله، حيث تطلب تجهيز الممثلين وإعدادهم لتلك المشاهد من 3 – 5 ساعات، فيما استغرقت العملية أكثر من 3 أسابيع للوصول بتلك المَشاهد إلى صيغتها النهائية.



يُعرض مسلسل "سفاح الجيزة" من "أعمال شاهد الأصلية" على "شاهد" اعتباراً من 25 أغسطس.

العمل من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.