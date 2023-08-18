أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2023.. كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية.. بداية سبتمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أدب الطفل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، الأكثر بحثًا علي محرك البحث الشهير "جوجل"، تزامنًا مع بدء اليوم تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، حيث يسعى أولياء أمور الطلبة والطلاب بالثانوية العامة، المُقبلين على المرحلة الجامعية البحث عن كل ما يخص تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا "، يومي 13 و14 سبتمبر المقبل.

مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023..بشرى سارة للطلاب والهندسة قد تسجل 96%

يُعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن إعلان الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بشراكة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بشأن برامج المبادرة المصرية اليابانيه للتعليم (EJEP)

باليابان للعام الاكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.