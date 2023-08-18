استقالة فورية|هجوم عنيف من رضا عبد العال على مجلس إدارة الزمالك

طالب رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة من مناصبهم في الفترة القادمة بسبب كم الأزمات التي تضرب القلعة البيضاء في الفترة الماضية وعدم وجود حلول لها.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" مجلس إدارة نادي الزمالك بلا دور في الوقت الحالي ويجب أن يقدم أعضائه استقالتهم بشكل رسمي للجهة الإدارية بعدما تدهورت الأوضاع داخل القلعة البيضاء في الأيام الماضية ".

وتابع:" من وجهة نظري أن حال نادي الزمالك من سئ إلى أسوء مع هذا المجلس ويجب تقديم استقالتهم بشكل رسمي خلال الفترة الحالية ".