مريم الدباغ تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة التونسية مريم الدباغ، متابعيها، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت مريم الدباغ، بإطلالة صيفية ملفتة، مرتدية فستان انيق فسفوري اللون، يليق بجمالها الساحر، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واضعة “ميك أب” رقيق، يليق بهذه الإطلالة الجذابة، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها.



يذكر ان مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت.

وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.