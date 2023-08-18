خميس الجارحي: الإخوان كفرت شيخ الأزهر على منصة رابعة

كشف خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن الإخوان بعد انسحابه منها قامت بدعوته لاعتصام رابعة، مؤكدًا أنهم كانوا يظنون أنه مازال على حرف بمعنى أن الثورة إسلامية على خلاف الثورات السابقة ومن الممكن أن ينضم إليهم ثانية.



وأضاف "الجارحي"، خلال حوره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رغم الصلاة المنقولة على الشاشة، وصلاة التراويح إلا أن الرؤيا كانت واضحة بالنسبة له، لأنه شاهد الخطاب على منصة رابعة هو نفس الخطاب التكفيري الذي استخدمه الخوارج في النهروان.



وأكد الجارحي، أن الإخوان كفروا الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على المنصة، كما كفروا الكثير من مشايخ الدعوة السلفية في الإسكندرية بالإضافة لتكفير قيادات الجيش وغيرهم، مشيرًا عندما يكفر شيخ الأزهر فمن المؤمن هم فقط، ولكن التكفير ليس دينيًا ولكنه سياسيًا بدليل أن بعض المسحيين اتخذت موقف الإخوان وكانوا يطيرون بهم في السماء.