اعتبرتهم زي ولادي.. ماجد المصري يتحدث عن مشاركته في خمس جولات

أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته البالغة بالمشاركة فى فيلم خمس جولات، والذى طرح فى السينمات المصرية يوم الثلاثاء الماضي.



وأكد ماجد المصري أن السبب الرئيسي وراء مشاركته فى هذا العمل، أبطاله الشباب وهي الفئة التى لا يتحدث عنها أحد فى السينما المصرية لذلك فإن موافقته على المشاركة جاء لرغبة الشديد فى نجاح هذا العمل ولفت الأنظار إليه.



وعن كواليس التصوير والتعامل مع جيل الشباب أكد ماجد المصري أنه داخل لوكيشن التصوير كان يعتبر جميع الشباب ابطال العمل ابناءه ويتوجه لهم بالنصيحة دائما، متمنيا أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور .



أبطال فيلم خمس جولات



فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف

فكرة فيلم خمس جولات

‎ويعتبر فيلم خمس جولات هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.