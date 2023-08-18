ميركاتو الصيف "ساخن"| رواتب فلكية لنجوم العالم.. وهذه أبرز صفقات أندية الدوري السعودي

نجح الدورى السعودي في سحب البساط من تحت أقدام أعتى الدوريات الأوروبية والعالمية، بفضل الصفقات القياسية التي قامت بها الأندية ما جعلته محط أنظار العالم.

وأصبح الدورى السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين، كان في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عندما انضم إلى نادي النصر في انتقالات الشتاء الماضية.

وتوالت بعدها الانتقالات المدوية لكبار أندية الدورى السعودي مثل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة ونيمار إلى الهلال ورياض محرز إلى أهلي جدة وجوردون هيندرسون إلى الاتفاق، وبأرقام قياسية ورواتب فلكية لمعظمهم تجاوزت الـ150 مليون في الموسم الواحد.

ووفق موقع ترانسفير ماركت فإن هناك 139 لاعبًا أجنبيًا محترفًا، ينشطون في الدورى السعودي، من إجمالي 509 لاعب في البطولة.

وكشفت التقارير الصحفية أن فريق اتحاد جدة فى الدورى السعودي عرض على محمد صلاح مبلغ 738 مليون ريال كراتب، وحصول 287 مليون ريال لليفربول من أجل التخلي عن صلاح.

وحال انتقال محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة في الدورى السعودي فإنه سيرافق كلا من الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى زميله السابق في الريدز البرازيلي فابينيو.

صدى البلد يستعرض أبرز صفقات الأندية في الدورى السعودي.

الهلال

عقد الهلال السعودي، عدة صفقات جاءت على النحو التالي:

روبن نيفيس من نادي وولفرهامبتون، الصفقة بقيمة 55 مليون يورو

خاليدو كوليبالي من نادي تشيلسي الإنجليزي، بقيمة 20 مليون يورو

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من نادي لاتسيو الإيطالي، بتكلفة 50 مليون يورو

مالكوم من نادي زينيت الروسي، مقابل 60 مليون يورو

نيمار من سان جيرمان، بقيمة 90 مليون يورو

ياسين بونو حارس إشبيلية والصربي ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي

النصر

ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونيخ، مقابل 30 مليون يورو

بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان مقابل 20 مليون يورو

أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد، مقابل 7 مليون يورو

سيكو فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي مقابل 25 مليون يورو

في الطريق دافيد دي خيا في صفقة انتقال حر، مقابل راتب سنوي 35 مليون يورو

وإيمريك لابورت من مان سيتي

اتحاد جدة

كريم بنزيما صفقة انتقال حر بعد الرحيل عن ريال مدريد، براتب سنوي 80 مليون يورو

نجولو كانتي صفقة انتقال حر بعد الرحيل عن تشيلسي، براتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو

فابينيو قادمًا من ليفربول مقابل 40 مليون يورو

جوتا قادمًا من سلتيك الأسكتلندي مقابل 29 مليون يورو.

أهلي جدة

رياض محرز قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو وبراتب سنوي يتخطى الـ45 مليون يورو

روبيرتو فيرمينو قادمًأ ليفربول في صفقة انتقال حر، وبراتب سنوي يصل إلى 22 مليون يورو

سانت ماكسيميليان قادمًا من نيوكاسل يونايتد، مقابل 30 مليون يورو

إدوارد ميندي قادمًا من تشيلسي مقابل 19 مليون يورو

فرانك كيسي قادمًا من برشلونة مقابل 15 مليون يورو

روجر إيبانيز من نادي روما الإيطالي بقيمة 28.5 مليون يورو.

في الطريق صانع ألعاب نابولي، زيلينسكي

الاتفاق

ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول المدير الفني جوردان هيندرسون قادمًا من ليفربول مقابل 14 مليون يورو

موسى ديمبيلي قادمًا من ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر

جاك هيندري قادمًا من كلوب بروج، مقابل 7 ملايين يورو.