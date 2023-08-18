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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاقتصاد الزراعي: توجه كبير من الدولة لاستعادة مكانة محصول القطن

محصول القطن
محصول القطن

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي أن وزراة الزراعة دائما تكون على تواصل مع المزارعين بأتباع مختلف التوصيات الفنية لمختلف المحاصيل وذلك لتحقيق محصول جيد.

 

وأكمل كمال خلال مداخله هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” أن التوصيات الخاصة بعملية الري صدر بأن النباتات حساسة جدا للري، وأن ارتفاع مستوي المياه الأرضية يضر كثيرا بالمحصول، كما أن العطش ونقص مياه الري يضر بالمحصول في الاتجاه المعاكس.


ووجه أستاذ الإقتصاد الزراعي نصيحة للمرزاعين أنه يجب عليهم مراعاة الفترة بين الريات المختلفة ومراعاة حالة وجود الحقول قريبة من محصول الأرز الذي يتطلب احتياجات مائية أكبر وأن ارتفاع مستوي المياه الأرضي مما يؤدي إلى خنق الجذور ويؤثر على المحصول بشكل كبير.

الدولة المصرية توجهت لأستعادة محصول القطن

واختتم أن الدولة المصرية توجهت في الفترة الأخيرة إلى استعادة محصول القطن لمكانته السابقة من خلال تطوير منظومة القطن كلها بدأ من الزراعة مرورا بالحليج ثم الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، فالمنظومة كلها موضع تطوير وتحديث كبير في هذا السياق.

أستاذ الاقتصاد الزراعي وزراة الزراعة المزارعين مختلف التوصيات الفنية خنق الجذور أستعادة محصول القطن أرتفاع مستوي المياة

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