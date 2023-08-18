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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ توليه منصبه.. أكثر من نصف الألمان غير راضين عن شولتز

المستشار الألماني
المستشار الألماني

أظهر استطلاع، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف الألمان غير راضين عن أداء المستشار أولاف شولتز، لأول مرة منذ توليه مهام منصبه في 2021 وذلك في نهاية أسبوع شابه التوتر داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من 3 أحزاب بسبب خلاف حول الإنفاق.

 

ووفقا لوكالة “رويترز”، قال 51% من المشاركين في استطلاع للرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زي.دي.إف)،  إنهم غير راضين عن أداء المستشار.

 

وعبر 43% من المشاركين عن رضاهم بأداء شولتز الذي يتولى رئاسة ائتلاف يضم حزبه الديمقراطي الاشتراكي الألماني المنتمي ليسار الوسط والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر. وجاءت نسبة من لم يحسموا رأيهم 6%.

 

وأخفقت حكومة شولتز، يوم الأربعاء، في إقرار قانون يقدم تخفيفاً لضرائب الشركات بما يقدر بمليارات اليورو بعد أن صوتت ضده وزيرة الأسرة المنتمية لحزب الخضر مع سعيها لإتاحة تمويل إضافي بمليارات اليورو من أجل إعانات حكومية للأطفال.

 

ويظل شولتس، رغم نتائج الاستطلاع، ثاني أكثر السياسيين شعبية في ألمانيا بعد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي ظل في المركز الأول منذ عدة أشهر.

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