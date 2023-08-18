ليلة الدخلة طلعت راجل.. مفاجأة خطيرة بعد كشف الأطباء على عروس البحيرة

كشف يسرى محمد، عريس البحيرة الشهير، الذي اكتشف ليلة الدخلة أن زوجته تجمع بين صفتي الذكر والأنثى معا، تفاصيل تعرفه على زوجته.

وقال عريس البحيرة، إن زوجته كانت من قرية، وهو من قرية، وبعد ذلك ذهب هو وعمه، لـ التقدم لها، وبالفعل تمت الخطوبة التي استمرت لمدة عامين.

ولفت خلال حوار على قناة الحدث اليوم، أن زوجته من الخارج أنثي، ومن الداخل شئ آخر، وأنه خلال العامين خطوبة لم يكتشف أنها ذكر.

وتابع :" ليلة الدخلة اكتشفت مفاجأة، أن من أمامه ليست أنثي، بل ذكر، وأنه صدم من أول دقيقة بليلة الدخلة".

وأشار إلي أن الأطباء قالوا له أن زوجته تجمع بين الصفتين معلقًا بحق الله، والله شفت جسمها الداخلي رجل :"مفيش أنثي قدام نهائيا أنا بقول اللي يرضى ربنا يوم ما أدخل قبري، أنا رأيتها رجل ويوجد صلع برأسها".