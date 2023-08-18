زوجته راجل.. عريس البحيرة يفجر مفاجأة جديدة حدثت ليلة الدخلة

شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن قصة عريس البحيرة، الذي اكتشف أن زوجته ليلة الدخلة، ولد وليست بنت، وتحدثت الزوجة ونفت ما نشر، وخلال الساعات الأخيرة خرج العريس ورد وكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة.

استر علينا.. عريس البحيرة يفجر مفاجأة جديدة

قال يسرى محمد، عريس البحيرة الشهير، الذي اكتشف ليلة الدخلة أن زوجته تجمع بين صفتي الذكر والأنثى معا، إنه أصيت بذهول ليلة الدخلة، واتصل بأهل زوجته مضيفا : قالولي استر علينا هي محتاجة عملية توسيع، لافتا إلى أن هرمونات الأنوثة تغلبت على الذكورة وأجريت لها عملية تحويل جنسي ولكنها فشلت، وأنا تزوجتها معيوبة".

صلع برأسها

وأضاف خلال لقاء على قناة الحدث اليوم، أهلها كانوا يتعمدون تأخير ميعاد الزواج لخوفهم من افتضاح أمرهم، ولكنني اكتشفت ليلة الدخلة أنها تجمع بين صفتي الذكورة والأنوثة :"مفيش أنثي قدام نهائيا أنا بقول اللي يرضى ربنا يوم ما أدخل قبري، أنا رأيت عضوها الذكري ويوجد صلع برأسها".

تابع، لم ألاحظ أي شيء إطلاقا أثناء فترة الخطوبة وكنت اعتقد أنها بنت وبعد عامين تزوجنا لأتفاجأ بالحقيقة المؤلمة.



وفي وقت سابق منى شعبان " الزوجة :" لما أتولدت كان عندي عيب خلقي في الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب القرابة.. اتعملي عملية إصلاح للأعضاء التناسلية الخارجية وأنا عندي 9 شهور.. وكل حاجة عندي أنثى.. وما فيش حاجة تثبت إن أنا ذكر.. وبطالب بالعرض على الطب الشرعي.. كلام جوزي ما فيهوش حاجة من الصحة.. واتجوزت زي أي بنت.. وزوجي قالي يوم الدخلة قبل أي حاجة: إنتي كنتي ولد وعملتي عملية تحويل وأنتي صغيرة.. كنت في حالة ذهول.. وصرخت وانهارت وبكيت.. وكلمت أهلي.. وطلبت أرجع لأهلي ورفض".