عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

قال يسرى محمد، عريس البحيرة الشهير، اكتشف ليلة الدخلة أن زوجته تجمع بين صفتي الذكر والأنثي معا، لافتا إلى أنه تقدم لخطبة فتاة بناء على ترشيحات من عمه له بإحدى القرى المجاورة له، ولم ألاحظ أي شيء إطلاقا وكنت اعتقد أنها بنت وبعد عامين تزوجنا.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أهلها كانوا يتعمدون تأخير ميعاد الزواج لخوفهم من افتضاح أمرهم، ولكنني اكتشفت ليلة الدخلة أنها تجمع بين صفتي الذكورة والأنوثة :"مفيش أنثي قدام نهائيا أنا بقول اللي يرضى ربنا يوم ما أدخل قبري، أنا رأيت عضوها الذكري ويوجد صلع برأسها".

تابع، أصبت بذهول ليلة الدخلة، واتصلت بأهلها قالولي استر علينا هي محتاجة عملية توسيع، لافتا إلى أن هرمونات الأنوثة تغلبت على الذكورة وأجريت لها عملية تحويل جنسي ولكنها فشلت، وأنا تزوجتها معيوبة".

