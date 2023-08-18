بعد اكتشافه أنها راجل.. عريس البحيرة: أصبت بذهول ليلة الدخلة وأهلها قالولي استر علينا

قال يسرى محمد، عريس البحيرة الشهير، الذي اكتشف ليلة الدخلة أن زوجته تجمع بين صفتي الذكر والأنثي معا، إنه أصيت بذهول ليلة الدخلة، واتصل بأهل زوجته مضيفا : قالولي استر علينا هي محتاجة عملية توسيع، لافتا إلى أن هرمونات الأنوثة تغلبت على الذكورة وأجريت لها عملية تحويل جنسي ولكنها فشلت، وأنا تزوجتها معيوبة".

وأضاف يسري محمد خلال تصريحات تلفزيونية، أن أهلها كانوا يتعمدون تأخير ميعاد الزواج لخوفهم من افتضاح أمرهم، ولكنني اكتشفت ليلة الدخلة أنها تجمع بين صفتي الذكورة والأنوثة :"مفيش أنثي قدام نهائيا أنا بقول اللي يرضى ربنا يوم ما أدخل قبري، أنا رأيت عضوها الذكري ويوجد صلع برأسها".

كنت اعتقد أنها بنت

وأوضح عريس البحيرة : لم ألاحظ أي شيء إطلاقا أثناء فترة الخطوبة وكنت اعتقد أنها بنت وبعد عامين تزوجنا لأتفاجأ بالحقيقة المؤلمة.

