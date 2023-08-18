شادي زلطة: نجاح مصر في توطين صناعة عربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية| فيديو

أكد الكاتب الصحفي شادي زلطة المتخصص في شئون ملف الرئاسة، أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن خطة تطوير صناعة عربات السكك الحديدية ركز تحديدا على الخطة الاستثمارية لمشروعات النقل على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الملف تحديدا أحدث طفرة ونقلة نوعية نتيجة جهود بذلت على مدار السنوات السابقة في تحقيق النقلة النوعية في مختلف مشروعات النقل وخاصة فيما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية، والموقف التنفيذي لإعادة الخطوط المختلفة للمترو، والبحث في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.

توطين صناعة النقل في مصر لتكون صناعة محلية

وأشار زلطة خلال لقائه على فضائية أكسترا نيوز إلى أن الأجتماع تناول جزءا أخر وهو توطين صناعة قطاع النقل في مصر وهذه تعتبر رؤية واضحة أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات وهي فكرة تصنيع عربات القطارات المختلفة وعربات النقل بحيث تكون صناعة محلية، وتوفير فرص إنشاء المصانع الخاصة بهذه العربات، ونقل التكنولوجيا المختلفة.

تم توريد 1350 عربة قطار من المجر إلى مصر

وفي إطار هذا السياق، فقد لفت زلطة إلى أن هناك تعاون كبير بين مصر وعدد من الدول في فكرة نقل الخبرات المتعلقة بصناعة عربات السكك الحديدة وعلى رأسها دولة المجر، فهناك تعاون وثيق بين مصر والمجر في هذه الصناعة تحديدا، وذلك بتوريد ١٣٥٠ عربة قطار من المجر لمصر، لافتا إلى أن تقل الخبرات المختلفة من المجر لمصر أحدث طفرة نوعية كبيرة في مجال صناعة عربات السكك الحديد، لأنه يخدم ملايين المصريين.

زلطة: توطين الصناعات المختلفة وتأهيل الكوادر المصرية لتحقيق الصناعات بمعايير عالمية لخلق صناعة محلية

وأوضح الكاتب الصحفي شادي زلطة أن فكرة نقل الخبرات وتوطين الصناعات المختلفة لمختلف الصناعات والتأهيل الذاتي وتوفير العملة الصعبة وتأهيل الكوادر المصرية، ليكون لديها الخبرات الكافية لتحقيق الصناعات المختلفة محليا وبجودة وبمعايير عالمية هذا بالفعل تم تحقيقه خاصة في الصناعات الخاصة بالنقل سواء بعربات مترو الانفاق أو بعربات السكك الحديدية.