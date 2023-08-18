رسميا.. ليفربول يعلن ثالث صفقاته الصيفية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط الياباني واتارو إندو، قادما من صفوف شتوتجارت الألماني.



وذكر النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن واتارو إندو وقع على عقد طويل الأمد يرتبط تفعيله بالحصول على تصريح العمل في إنجلترا.



وأضاف البيان:"سيصبح اللاعب الياباني الدولي هو ثالث توقيع لريدز هذا الصيف بعد الانتهاء من الشروط الشخصية وإتمام الفحص الطبي بنجاح".



وتابع: “سيحصل إندو على القميص القميص رقم 3، وتطلع إلى بدء فصل جديد من مسيرته في أنفيلد”.



وقال اللاعب الياباني لموقع ليفربول الرسمي:" سعيد جدًا الآن بالانضمام للريد ومتحمس للانضمام إلى نادٍ كبير في ليفربول".



وأضاف:" إنه شعور رائع لطالما كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم، إنه حلم تحقق بالنسبة لي".



وكان ليفربول تعاقد مع الأرجنتيني ماك إليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.