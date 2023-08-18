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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

رامي عياش وتامر حسني
رامي عياش وتامر حسني

في أجواء رومانسية مبهجة، احتفل المطرب اللبناني رامي عياش بيوم ميلاده مع زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.

وفاجأت داليدا زوجها رامي عياش بالاحتفال بعيد ميلاده داخل مطعم شهير في لبنان، إذ فوجئ لحظة دخوله المطعم لقضاء السهرة بالمفرقعات النارية وأغنيته "لمّة الحبايب".

واحتفل الزوجان بالمناسبة مع الأصدقاء المقربين، ومنهم الإعلامية منى أبو حمزة والممثل طوني عيسى وغنوة محمود وغيرهما، في أجواء مفعمة بالموسيقى وبالمحبة والمرح.

 

وارتدى رامي عياش في يوم ميلاده ملابس بيضاء، فيما ارتدت زوجته داليدا فستانًا أنيقًا فيروزي اللون، وتبادل الحضور الرقص والغناء احتفالًا ببلوغ "عياش" عامه الـ43 الذي يوافق 18 أغسطس.

 

أما حسام حسني فنشر صورة من احتفال شقيقه المطرب المصري تامر حسني بعيد ميلاده الـ46.

ولمتابعة المزيد حول احتفال النجوم بعيد ميلادهم.. تابع الفيديو جراف التالي:

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