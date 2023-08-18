بـ الجلابية .. نجم الزمالك يخطف الأنظار فى دبي

نشر محمود حمدى الونش مدافع النادي الزمالك ومنتخب مصر، صوراً جديدةً له عبر صفحته الرسمية على موقع “إنستجرام”.

وظهر محمود الونش، يرتدي الجلباب الابيض أثناء قضاء إجازته فى دبي، وعلق قائلا " إنا نسألك راحة المتقين، ‏وسعادة المؤمنين ، ودعاء الصالحين ‏وأجر الصابرين‏ اللهم صلِ وسلم على نبينا محمد ﷺ جمعة مباركة".

ويعود محمود حمدى الونش إلى التدريبات الجماعية خلال 60 يوماً حيث ما زال اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي الذى وضعه لله الجهاز الطبي،فى الإمارات.

وتعرض الونش للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدورى الممتاز الموسم المنقضى، ليغيب منذ شهر مايو الماضى عن مباريات فريقه، ويبدأ مرحلة العلاج المكثف والتي وصلت للمرحلة الأخيرة في الوقت الحالي.