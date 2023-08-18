بعد ضم نيمار.. حالات مشابهة تمكن الدوري السعودي من المشاركة بمنافسات أبطال أوروبا

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن الثلاثي رونالدو وبنزيما و نيمار يمكن أن يكونوا ورقة لمنح الدوري السعودي الحق في المشاركة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتساءل فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هل سيكون..

كريستيانو رونالدو، وبنزيما ونيمار، ورقة قوية تمنح الحق لبطل الدورى السعودى للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا ، بنظامها الجديد المكون من 36 فريقا فى ظل وجود حالات كثيره مشابهة سمحت بها القوانين والقواعد الدولية، ووجود العديد من نجوم أوروبا تلعب فى الدورى السعودى التى ستكون بمثابة قوة إضافية للبطولة الأوروبية.

تفاصيل تعاقد الهلال مع نيمار

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل تعاقد نادى الهلال السعودي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ميركاتو الصيف.

ووفقاً لفابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن نيمار دا سيلفا انتقل الى الهلال السعودي في صفقة لمدة عامين دون وجود بند لعام إضافي.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سيتقاضى نيمار دا سيلفا راتب قدره 300 مليون دولار بخلاف 100 أخرى عبارة عن حوافز مالية كبيرة خلال مدة التعاقد.

وشدد رومانو على أن الاتفاق تم بين الهلال من جهة ووالد نيمار ووكيله بيني زهافي.

وكشف موقع "فوت ميركاتو"الفرنسي، عن 4 مزايا في عقد البرازيلي نيمار مع نادي الهلال السعودي بالإضافة إلي عقده وراتبه السنوي.

وفند الموقع المزايا التي سيحصل عليها النجم نيمار دا سيلفا مع الهلال السعودي كالتالي:

- 80 ألف يورو مكافأة بعد كل انتصار مع الهلال السعودي.

- طائرة خاصة له، تحت تصرفه في أي وقت وهو اللاعب الوحيد بعد كريستيانو رونالدو لاعب النصر الذي لديه هذه الميزة.

- السماح له بالعيش مع شريكته رغم منع ذلك في السعودية، ومنزل ضخم مجهز بشكل كامل ولديه طاقم مختص بخدمته على مدار 24 ساعة.

- 500 ألف يورو مقابل كل منشور عبر "إنستجرام" بشأن الدعاية للكرة والرياضة السعودية والدولة بشكل عام

نيمار يشيد بتجربة رونالدو



وعبر نيمار عن سعادته لانتقاله إلى الدوري السعودي مشيراً إلى مدى التنافسية الموجودة بعد انتقال أسماء كبيرة من القارة الأوروبية مثل كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد، ومواطنه روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول إلى المسابقة.

وجاءت تلك الانتقالات بعد انضمام رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال نيمار لحساب الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، "أومن أن كريستيانو رونالدو كان الرائد في ذلك ووصفه الجميع حينها بالمجنون واليوم نرى الدوري ينمو أكثر فأكثر".

وأضاف "حين تواجه رونالدو وبنزيما وفيرمينو تكون الإثارة في ذروتها ولذا أنا سعيد للانضمام لهذا الدوري، لأن اللعب ضدهم سيكون في غاية الروعة.. متحمس لمواجهة عديد من اللاعبين عند أعلى مستوى لأنه أمر يجعلك تلعب بأفضل شكل ممكن".

وأكد نيمار أن انتقاله إلى الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، سيزيد من ثقته بنفسه بسبب ما وصفه بأنه "تحد جديد".

وقال "أنا سعيد للانضمام إلى مسابقة جديدة وخوض هذا التحدي الجديد وبالطبع أنا متحمس لكتابة التاريخ، تدفعني التحديات للأمام لأن مثل هذا يعزز ثقتك بنفسك".

