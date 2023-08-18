وزير الشباب يشهد افتتاح الدوري العربي الإفريقي للرياضات الإلكترونية بالسعودية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية، حفل افتتاح النسخة الثانية من الدوري العربي الإفريقي للرياضات الإلكترونية، بحضور الأمير فيصل بن بندر السعود نائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية ورئيس الاتحاد العربي والسعودي للرياضات الإلكترونية، والذي تستمر منافساته خلال الفترة من (18-20) أغسطس الجاري، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الجيمرز في بوليفارد مدينة الرياض.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "كل الاعتزاز والتقدير لتواجدنا في هذا المحفل الرياضي الكبير، في بلدنا الشقيق المملكة العربية السعودية، ونتمنى الاستدامة والاستمرارية لمثل تلك اللقاءات العربية الافريقية، كما نعبر عن بالغ تقديرنا لاحتضان الاتحادات الافريقية في النسخة الثانية من الدوري، وتوحيد أكثر من 25 دولة من القارة الافريقية والعالم العربي".

أشاد "صبحي" بمجتمع الرياضات الإلكترونية والذي أصبح أحد الصناعات التي تسهم في الاقتصادات علي مستوي العالم، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بصناعة الألعاب الإليكترونية العالمية في ظل التطور التكنولوجي والاعتماد بشكل كبير على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين كونها تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب بمختلف أعمارهم وتخدم شريحة كبيرة من النشء والشباب.

حضر حفل الافتتاح اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، الشيخ/ سلطان بن خليفه آل نهيان نائب أول رئيس الاتحاد العربي، ولفيف من النواب لرئيس الاتحاد وهم حسين الكوهجي (البحرين)، شريف عبد الباقي(مصر) الأمين العام للاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، ماهر السرولي(تونس)، ولفيف من الأعضاء بالاتحاد العربي وهم الأمير عمر بن فيصل (الأردن)، علاء التومي(ليبيا)، عبد الله العلي(الكويت)، محمد عمرو (لبنان)، عبد الله محمد(الصومال).