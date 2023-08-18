بالصور.. لحظات رومانسية تجمع بين ريهام حجاج وزوجها

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً رومانسية تجمعها بزوجها أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية.



وظهرت ريهام حجاج وهى تحتضن زوجها زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي، وكتبت "حبيب القلب" وانهالت التعليقات عليهما من المتابعين.

يذكر ان اخر اعمال ريهام حجاج مسلسل "جميلة" وهو دراما اجتماعية من بطولة الفنانه سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمدوفيق،يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.