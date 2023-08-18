عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة وصول نيمار لاعب الهلال السعودي إلى الرياض.. فيديو وصور

نيمار
نيمار

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث تم استقباله بحفاوة كبيرة من قِبل مسؤولي نادي الهلال السعودي، وعدد كبير من جماهير النادي الحاضرة؛ للترحيب باللاعب.


وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "لحظة وصول نيمار إلى الرياض استعدادا للانضمام إلى الهلال السعودي"

و أعلن نادى الهلال السعودي عن التعاقد مع نيمار، الثلاثاء الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو وبعقد يمتد لموسمين.

ويحمل النجم البرازيلي نيمار القميص رقم 10 مع نادي الهلال، وتم عرض قميصه بالفعل عبر متاجر النادي التي شهدت إقبالا كبيرا خلال الساعات الماضية.

FB_IMG_1692382931496
FB_IMG_1692382931496
FB_IMG_1692382928762
FB_IMG_1692382928762
FB_IMG_1692382926422
FB_IMG_1692382926422
FB_IMG_1692382923355
FB_IMG_1692382923355

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

بعد توجيه الرئيس السيسي.. أسعار شرائح الكهرباء وموعد الزيادة الجديدة

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

ترشيحاتنا

مجموعة "إيكواس" تعلن القرار بشأن موعد التدخل العسكري في النيجر

شعبة الدخان تطالب بطرح مضبوطات السجائر في محطات وقود وطنية للمستهلكين

تحذير للسيدات .. تشغيلة من حقن شهيرة لمنع الحمل بالأسواق

دعاء راحة القلب والفكر.. كيف يكون في منع النعمة عطاء من الله

رسميا.. سباليتي مدربا لمنتخب إيطاليا خلفا لـ مانشيني

لحظة وصول نيمار لاعب الهلال السعودي إلى الرياض.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ