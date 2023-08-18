لحظة وصول نيمار لاعب الهلال السعودي إلى الرياض.. فيديو وصور

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث تم استقباله بحفاوة كبيرة من قِبل مسؤولي نادي الهلال السعودي، وعدد كبير من جماهير النادي الحاضرة؛ للترحيب باللاعب.



وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "لحظة وصول نيمار إلى الرياض استعدادا للانضمام إلى الهلال السعودي"

و أعلن نادى الهلال السعودي عن التعاقد مع نيمار، الثلاثاء الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو وبعقد يمتد لموسمين.

ويحمل النجم البرازيلي نيمار القميص رقم 10 مع نادي الهلال، وتم عرض قميصه بالفعل عبر متاجر النادي التي شهدت إقبالا كبيرا خلال الساعات الماضية.