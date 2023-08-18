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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى حايك تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

سلمي حايك
سلمي حايك

شاركت النجمة العالمية سلمى حايك، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك بإطلالة صيفية جذابة على البحر ترتدى كاش مايوه جرئ أثناء قضاء عطلتها، نالت إعجاب جمهورها.
 

وتعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرص على الاهتمام والعناية ببشرتها و رشاقتها من خلال اختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه.


لدى حايك تاريخ مهنى حافل بدأته من عام 1988 بمسلسل أسبانى Un nuevo amanecer، ومن ثم بدأت رحلتها في هوليوود منذ عام 1992 بـ مشاركتها في مسلسل Street Justice، ومن هنا كانت انطلاقة سلمى حاك الفية، حيث شاكت في 85 عملا عالميا تنوع بين الدراما والسينما.


قدمت سلمى حايك العشرات من الأفلام الشهيرة على مدار مسيرتها الفنية، وهي الممثلة الأجنبية من أصل لبناني التي بدأت مشوارها الفني في المكسيك ثم انتقلت إلى هوليوود لبدء انطلاقتها الحقيقية. 

اعتادت سلمى حايك منذ بداياتها الفنية تقديم ثنائية ناجحة مع الممثل الإسباني أنتونيو بانديراس منذ التسعينات وحتى مؤخرا ما بين أعمال درامية واجتماعية وأفلام رسوم متحركة. 


فازت سلمى حايك وترشحت للعديد من الجوائز على مدار مسيرتها الفنية، وترشحت لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2002 عن فيلمها Frida، كما دخلت مجال الإنتاج الفني منذ البدايات حيث تتمتع بثروة مالية تقدر بالملايين. 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_٢٢٠٨٣٢

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