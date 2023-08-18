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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إيلون ماسك يلغي خاصية البلوك على X لهذا السبب

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قرر الملياردير  إيلون ماسك  إلغاء خاصية البلوك أو الحظر من تطبيق إكس، أو تويتر سابقا، وبرر هذا القرار بأن هذه الخاصية بلا معنى، وأن استخدام الـMute أفضل كثيرا، منوها أ، البلوك سيكون متاحا فقط مع الرسالة الخاصة المباشرة DMs .

قال "ماسك" مالك X في تغريدة له إن فرق الموقع يعمل حاليا على إزالة القدرة على حظر الأشخاص، مشيرا إلى أنها خاصية "لا معنى لها"، من بين الردود ، تلقى ماسك مستخدمين يطلبون منه عدم إزالة خاصية الحظر، مبررين بأنها قادرة على منع المضايقات عبر التطبيق.

يمنع حظر المستخدم على  X  هذا المستخدم من التعامل معك مباشرة، أو رؤية اي شيء تكتبه وبالتالي كل تفاعلاتك على المنصة تكون محجوبة عن عينيه، بينما لا يزال بإمكانهم وضع Tag لك، لا يمكنهم مشاهدة المحتوى الخاص بك أو الوصول الفوري لحسابك، إنها ميزة مهمة وحيوية بالنسبة لكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، ويمكن أن تساعد في منع تصاعد خطاب الكراهية وتضع حدود قوية بين الأشخاص.

في تقرير سابق لهيئة الرقابة الأسترالية ، وجد أن 1 من كل 4 أستراليين مرّ بنوع من خطاب الكراهية خاصة بعد إعادة الحسابات المملوكة للنازيين الجدد المعروفين، ويعد ماسك من أشد المؤيدين لـ "حرية التعبير" ، حيث يزعم أن X هي "ساحة حرة" مستخدمة للتحرك نحو هذا الهدف. 

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لطالما استخدم رواج موقع تويتر Twitter في عدد من المواقف المختلفة التي تعبر عن الرفض ولإرسال رسائل قوية لأشخاص أو مؤسسات، استخدمت ميزة الحظر في المقاطعات ولتجنب مشاهدة بعض الإعلانات من علامات تجارية بعينها أو مروجين معينين على المنصة.

قال Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، وهو مستثمر في تويتر جنبًا إلى جنب مع "ماسك"، في منشور أن إكس يجب أن تركز اهتمامها في شأن آخر، وكتب زاهو الذي يمتلك شركة تعتبر واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة في العالم: "يجب أن تحل X مشكلات الروبوتات والبريد العشوائي حقًا قبل إزالة البلوك".

إيلون ماسك تطبيق إكس تويتر Twitter

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