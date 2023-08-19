أفعال تنجي الأسرة من الكرب والهم.. أزهري يكشف عنها

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إذا جاءت البسملة وهي "بسم الله الرحمن الرحيم"، في البيوت وأصبحت على لسان الأب والأم نجى الله الأسرة من الكروب.

وأضاف "الدسوقي"، عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "لو كانت الدنيا في اليد وحكمنا الله في المشاكل الزوجية حل الله كل الكروب، ولو تصدق الإنسان الذي لديه هم أو غم وعمل جمعية من الله سيقبضها الأول لأن الله غني عن العالمين".



وأشار: "للأسف الشديد تركنا الأصول جانبا وأصبح كل شخص يحكم هواه لذلك أصبح الزوج في وأدى والزوجة في وادي آخر لا يجتمعون على سجادة واحدة لذلك السيطرة قليلة في البيوت وأصبح للشيطان أعوان في هيئة زوج وزوجة".

علامات قبول العمل الصالح

قال الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف، إنه لكي يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون به شرطان، وهما: أن يكون العمل خالصا صوابا، موضحا أن خالصا تعني أن يكون العمل لله، بينما صوابا تعني أن يكون العمل على سنة رسول الله.

وأضاف درويش خلال لقاء مسجل له ، أنه إذا قام الشخص بعمل غير مخلص فيه لله سبحانه وتعالى، يكون العمل محبطا، مشيرا إلى قول الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك .. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري .. تركته وشريكه".

وتابع قائلا: "لما واحد يعمل عمل ولم يخلص فيه تماما لـ وجه الله سبحانه وتعالى، فربنا بيقوله العمل ده انت مقصدتش بيه وجهي أنا .. فخذ ثوابك من غيري".

