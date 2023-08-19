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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاش مايوه.. إطلالة جريئة لـ هدي الإترابي.. شاهد

هدي الاتربي
هدي الاتربي

نشرت الفنانة هدي الإترابي، صورة جديدة لها عبر حسابها  على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات"الإنستجرام".

 

وظهرت هدي الإترابي على البحر مرتدية كاش مايوه اسود وتركت شعرها بتسريحه الكعكة ونالت إعجاب الجمهور.

 

وشاركت الفنانة هدي الاتربي، في السباق الرمضاني المنقضي 2023، بمسلسل" ضرب نار"، بطولة الفنانة ياسمينعبدالعزيز.

 

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمينعبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمدغزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

أحمد العوضى السباق الرمضانى الفنانة هدي الأتربي سهير المرشدي ماجد المصري

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