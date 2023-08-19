عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

أسعار الزيت
أسعار الزيت

عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على إنخفاض أسعار بعض السلع في السوق المحلي، وكان هذا بغرض التخفيف عن المواطن، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم بعض السلع التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية، وكان أبرز تلك السلع هو الزيت والفول والجبن الرومي والدواجن.

سعر كيلو الفول 

سلع أنخفضت أسعارها

من ضمن السلع التي تراجعت أسعارها الزيت والدواجن ومنها ما يلي:
سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.55 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.
سجل سعر كيلو العدس المعبأ نحو 45.41 جنيه، بتراجع 44 قرشا.
سجل سعر لتر زيت الذرة كريستال نحو 73.88 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.
سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة نحو 88.24 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.
سجل سعر كيلو الفول السائب نحو 35.27 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.
سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 188.04 جنيه، بتراجع 11.65 جنيه.

مصرع 4 وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق طور سيناء

الانتماء والمواطنة.. لقاءات تثقيفية بمراكز الشباب بدمياط

أسعار الدواجن

وتراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة، وانخفض الكيلو 1.66 جنيه، ليسجل نحو 88.24 جنيه، وسجلت الدواجن البيضاء نحو 70 جنيها.

أسعار البيض

أكدت شعبة الدواجن الدواجن، أن سعر البيض يسجل 108 جنيها لكرتونة البيض الأبيض بتراجع 7 جنيهات، وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها وسعر البيض الأحمر 110 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

اسعار الدواجن 

أسعار الأعلاف في الأسواق

سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12 ألف جنيه، صويا 46% بسعر  28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 28 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، فسجل علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

سلع أنخفضت أسعارها إنخفاض أسعار بعض السلع انخفاض أسعار اسعار الدواجن أسعار الأعلاف أسعار الأعلاف في الأسواق الأعلاف أسعار أعلاف الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

موضوعات متعلقة

الفراخ تتراجع مجددا|هبوط غير مسبوق في أسعار الدواجن والبانيه يفقد 40 جنيها

لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن .. والكيلو يبدأ من 60 جنيها فقط

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

5 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

ماذا حدث في أسعار السلع خلال العيد؟| انخفاض الزيت 8 جنيهات واللبن بـ 20.. تفاصيل

واصلت التراجع.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم مع اقتراب عيد الأضحى

واصلت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-6-2023

ترشيحاتنا

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع أجر الموظف لمدة عام دون أن يعمل

القباج: تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتشغيل النساء المستفيدات من برامج التضامن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ