بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على إنخفاض أسعار بعض السلع في السوق المحلي، وكان هذا بغرض التخفيف عن المواطن، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم بعض السلع التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية، وكان أبرز تلك السلع هو الزيت والفول والجبن الرومي والدواجن.

سعر كيلو الفول

سلع أنخفضت أسعارها

من ضمن السلع التي تراجعت أسعارها الزيت والدواجن ومنها ما يلي:

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.55 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

سجل سعر كيلو العدس المعبأ نحو 45.41 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

سجل سعر لتر زيت الذرة كريستال نحو 73.88 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.

سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة نحو 88.24 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول السائب نحو 35.27 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 188.04 جنيه، بتراجع 11.65 جنيه.

أسعار الدواجن

وتراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة، وانخفض الكيلو 1.66 جنيه، ليسجل نحو 88.24 جنيه، وسجلت الدواجن البيضاء نحو 70 جنيها.

أسعار البيض

أكدت شعبة الدواجن الدواجن، أن سعر البيض يسجل 108 جنيها لكرتونة البيض الأبيض بتراجع 7 جنيهات، وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها وسعر البيض الأحمر 110 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

اسعار الدواجن

أسعار الأعلاف في الأسواق

سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 28 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، فسجل علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.