مصرع 4 وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق طور سيناء

لقي ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب ١٠ آخرين في حادث انقلاب ميكروباص ركاب قادم من الغربية لمدينة شرم الشيخ.



تلقي اللواء محمد كامل العناني مدير امن جنوب سيناء بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما ادي لانقلاب السيارة عدة مرات وسقوط الركاب علي الطريق .



واسفر الحادث عن مصرع ٤ أشخاص من أسرة واحدة وهم وليد أحمد نصار

و شقيقته إيمان أحمد نصار وشقيقته الأخري سمر أحمد نصار وابنتها الطفلة شهد صلاح التمساح جميعهم من أسرة واحدة من قرية ميت بدر حلاوة مدينة سمنود محافظة الغربية وإصابة ١٠ آخرين تراوحت إصاباتهم مابين الجروح والكسور .

وقد تم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج .



ونقل الجثامين لثلاجة مستشفي شرم الشيخ الدولي .

وقد تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق

الحادث

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