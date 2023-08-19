ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ألميريا في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ألميريا، اليوم السبت، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مواصلة بدايته القوية في الليجا بتحقيق الفوز على ألميريا في مباراة اليوم.

كان ريال مدريد استهل مشواره في الدوري الإسباني الموسم الحالي بالتفوق على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ألميريا: "شاهدنا لعب ألميريا ضد رايو في مباراة الجولة الأولى وأعتقد أنهم كفريق لديهم تنظيم جيد، لم يستحقوا الخسارة، لذلك أتوقع أن تكون المباراة مثيرة لأن ألميريا لن يحبس نفسه في الخلف، بل يريد اللعب ولديه لاعبين جيدين، نريد تكرار مباراة بلباو، عندما لعب الفريق جيداً".



وحول موقف الحارس الجديد كيبا من المشاركة أسياسيا في مباراة ألميريا، أجاب:" كيبا يتكيّف بشكل جيد جداً في الأسبوع الأول من العمل، لقد أثبت ما كنا نعرفه عنه: جودة وشخصية كبيرة في حراسة المرمى، لكنه يحتاج لبعض الوقت، لذلك سيلعب لونين ضد ألميريا، بعدما قدم أداءً جيدا في بلباو".

على الجانب الآخر، يتسلح فريق ألميريا بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد.

وافتتح ألميريا مشواره في الليجا بخسارة أمام رايو فاليكانو بهدفين دون رد.