مصادر تكشف مفاجأة.. ترامب سيسلّم نفسه للحكومة الفيدرالية في هذا الموعد

كشفت مصادر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيبادر بتسليم نفسه للسجن، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت المصادر أن ترامب، سيسلّم نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، الخميس أو الجمعة، الأسبوع المقبل.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن المناقشات بين فريق محامي ترامب وجانب الادعاء ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تمّ منحها لترامب ليسلم نفسه طوعاً.

وأكّد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أن موظفي الخدمة كانوا يعملون في سجن فولتون منذ عدة أسابيع، بالتعاون مع الشرطة المحلية وإدارة مدينة أتلانتا، تحضيراً لاحتمال تسليم الرئيس السابق نفسه.

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا يوم الاثنين الماضي.

وحدّدت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعاً.

