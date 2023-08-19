عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف مفاجأة.. ترامب سيسلّم نفسه للحكومة الفيدرالية في هذا الموعد

ترامب
ترامب

كشفت مصادر  أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيبادر بتسليم نفسه للسجن، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت المصادر أن ترامب، سيسلّم نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، الخميس أو الجمعة، الأسبوع المقبل.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن المناقشات بين فريق محامي ترامب وجانب الادعاء ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تمّ منحها لترامب ليسلم نفسه طوعاً.

وأكّد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أن موظفي الخدمة كانوا يعملون في سجن فولتون منذ عدة أسابيع، بالتعاون مع الشرطة المحلية وإدارة مدينة أتلانتا، تحضيراً لاحتمال تسليم الرئيس السابق نفسه.

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا يوم الاثنين الماضي.

وحدّدت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعاً.
 

2020 الانتخابات الرئاسية الخدمة السرية الأمريكية الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

3 خطوات تجنبك الحبس على خلفية حكم قضائي قديم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

المدينة المنورة.. الأكثر سخونة اليوم في السعودية

صحف السعودية| ولي العهد بحث مع عبداللهيان التطورات الدولية.. الصين تبدأ تدريبات عسكرية حول تايوان .. و المدينة المنورة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة

هيومان رايتس واتش: السلطات الايرانية تعتقل العشرات قبل الذكرى السنوية للاحتجاجات

تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تصد كل هجمات الجيش الأوكراني

مسئول أمريكي يكشف عن فشل أوكراني جديد

رقم مرعب.. هذا ما كشفه مسئولون أمريكيون عن أعداد ضحايا حرب أوكرانيا وروسيا

بوتين يلتقي القادة العسكريين في روستوف .. ماذا حدث

لماذا وُصف مستشار بوتين السابق بأنه عميل أجنبي؟

ترشيحاتنا

التدخل العسكري في النيجر.. تهديد جديد من بوركينا فاسو لمجموعة «إيكواس»

التعليم: لا شكاوى.. لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023 هادئة

استقالة جماعية مسببة لأطباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام.. والصحة: تتحقق

عملت علاقة فعلا والشات صحيح.. مفاجأة في اعترافات نجل البلوجر أم زياد

تمزيق نسخة من القرآن.. هولندا تستمر في استفزاز المسلمين

شاهد.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ