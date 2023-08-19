شاهد.. كلوي كاردشيان بإطلالة ساحرة وسط الطبيعة الخلابة

خطفت نجمة تليفزيون الواقع "كلوي كاردشيان"، الأنظار بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت" كاردشيان" بإطلالة جذابة وسط الورود واشجار عباد الشمس، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.



كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".



ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.