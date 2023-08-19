خالد الغندور يكشف عن سبب عدم ظهوره على قناة الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، سبب عدم ظهوره على قناة "الزمالك" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقال الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "مابظهرش ولا هظهر علي القناة خلال الأيام اللي جاية لان هذه الفترة تعتبر راحة واستجمام للاعبين و الأندية إلى أن يتم اجراء قرعة دوري رابطة الأندية المحترفة والانتهاء من الصفقات الصيفية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.