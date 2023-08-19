عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القابضة للمياه تستكمل مرحلة التقييم لجائزة التميز بمجالى خدمة العملاء والخط الساخن

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن جائزة التميز الداخلى للشركة والتى تم اطلاقها هذا العام فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن، تأتى ضمن منظومة التطوير والارتقاء بمعدلات اﻷداء كأحد اﻷهداف التي تتبناها الشركة القابضة والتى تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


من جانبه ذكر الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة حريصة على تطبيق هذا المشروع للوقوف على نقاط التميز الحالية وتطويرها، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز، نشر ثقافة الجودة والتميز، تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير إدارة المياه والإصحاح البيئى "يونيسف في مصر" على التعاون المستمر والممتد بين الشركة و"يونيسف في مصر"، فى مجالات رفع كفاءة العاملين بإدارات خدمة العملاء والخط الساخن، والتى تعد من أهم آليات وقنوات التواصل بين الشركة القابضة والمواطنين، والمعنية باستقبال وحل الشكاوى، بالإضافة إلى التعاون المستمر فى مجالات التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتكوين روابط وشراكات قوية ومؤثرة بين الشركة وقادة الرأى والمنظمات الغير حكومية بما يعود بتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف أنه استكمالا لتلك الشراكة الممتدة والفعالة والتى كان أحد ثمارها اطلاق برنامج DROPS " Digital Reporting & Operational Planning System" منظومة رقمية لميكنة المهام والتخطيط والمتابعة والرقابة على أداء العاملين، حرصت "يونسيف في مصر" على المشاركة فى تلك المبادرة الهامة "جائزة التميز الداخلى للشركة القابضة" والتى تؤثر بشكل مباشر فى بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء المؤسسى للعاملين بمجالى خدمة العملاء والخط الساخن.

IMG-20230819-WA0003
IMG-20230819-WA0003
IMG-20230819-WA0001
IMG-20230819-WA0001
IMG-20230819-WA0002
IMG-20230819-WA0002
IMG-20230819-WA0000
IMG-20230819-WA0000

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

ترشيحاتنا

إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.. غداً

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع أجر الموظف لمدة عام دون أن يعمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ