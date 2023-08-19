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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حصاد أنشطة وزارة
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول حصاد أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 12 أغسطس وحتى 18 أغسطس وكان على النحو الآتي:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، كما أعلن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

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قبل انتهائها.. ننشر مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

وقام بعقد اجتماعًا مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ،حيث تمت الموافقة على فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفدًا من جامعة تشاتشينج الصينية zhejiang، وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توطيد الشراكات الدولية كجزء من إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى تطوير منظومة التعليم العالى المصرية وفقًا لرؤية مصر .2030

واستقبل أيضًا الدكتور فارح شيخ عبدالقادر وزير التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية، وبحث الوزيران آليات دعم التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية، وأشار الوزير إلى البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليمية المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين.

حيث أظهرت نتائج تصنيف شنغهاى الصينى العام (ARWU)، إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني لعام 2030، وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتطور العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعات المصرية؛ وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا للمعايير العالمية.

وقام أيضا الدكتور أيمن عاشور بزيارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وخلال الزيارة، تفقد الوزير مباني ومنشآت ومعامل المدينة، وأكد الوزير على أهمية عقد تحالفات بين مدينة زويل والجامعات المصرية، والانضمام للتحالف الإقليمي للقاهرة الكُبرى، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكامل الذي يعُد من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في المُشاركة الفعالة في سوق العمل، ودعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، وأشاد الوزير بالاعتماد الدولي للبرامج الدراسية، ومستوى الخريجين.

وقد قرر الدكتور أيمن عاشور، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية Jobs Education

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